Фітнес-модель Ана Чері засвітила ідеальні форми на нових відвертих відео
Популярна американська модель опублікувала гарячі кадри в розділі Сторіз свого Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, на першому відео Чері позує в яскравому купальнику-бікіні з леопардовим принтом. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні. Волосся Чері вирішила укласти великими локонами, додавши своєму образу жіночності.
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Пізніше модель опублікувала ще одне відео. У ньому вона сидить у себе в кімнаті, на білому комоді. Модель одягнена в облягаючий топ, кокетливо розстебнутий на верхній ґудзик. При цьому внизу на ній тільки білизна. На відео Чері повертається до глядачів спиною, щоб продемонструвати глядачам свої підтягнуті сідниці у відвертих трусиках.
Втім, шанувальники красуні не змогли прокоментувати її зухвалі образи, адже в розділі Сториз немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Чері блиснула перед шанувальниками пишними формами в крихітному вбранні.
На новому знімку Чері позувала в крихітному вбранні, до непристойності зігнувшись і показавши, за що її люблять чоловіки. Це спровокувало справжній бум з боку її прихильників.
«Боже, ось це величезна гордість», «прикрий зараз же! Вранці таке дивитися – ти», «Ось після цього – точно ранок добрий», «вогонь», «бомбезні форми», - пишуть вони.
Нагадаємо, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».
Як повідомляла Politeka, розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".
Також Politeka писала, що зухвала модель Ана Чері вбила видом в мереживній білизні: "Подвійне задоволення".