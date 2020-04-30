Фітнес-модель Ана Чері засвітила ідеальні форми на нових відвертих відео

Популярна американська модель опублікувала гарячі кадри в розділі Сторіз свого Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, на першому відео Чері позує в яскравому купальнику-бікіні з леопардовим принтом. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні. Волосся Чері вирішила укласти великими локонами, додавши своєму образу жіночності.

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Пізніше модель опублікувала ще одне відео. У ньому вона сидить у себе в кімнаті, на білому комоді. Модель одягнена в облягаючий топ, кокетливо розстебнутий на верхній ґудзик. При цьому внизу на ній тільки білизна. На відео Чері повертається до глядачів спиною, щоб продемонструвати глядачам свої підтягнуті сідниці у відвертих трусиках.

Втім, шанувальники красуні не змогли прокоментувати її зухвалі образи, адже в розділі Сториз немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Чері блиснула перед шанувальниками пишними формами в крихітному вбранні.

На новому знімку Чері позувала в крихітному вбранні, до непристойності зігнувшись і показавши, за що її люблять чоловіки. Це спровокувало справжній бум з боку її прихильників.

«Боже, ось це величезна гордість», «прикрий зараз же! Вранці таке дивитися – ти», «Ось після цього – точно ранок добрий», «вогонь», «бомбезні форми», - пишуть вони.

Нагадаємо, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Як повідомляла Politeka, розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".

Також Politeka писала, що зухвала модель Ана Чері вбила видом в мереживній білизні: "Подвійне задоволення".