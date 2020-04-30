Фитнес-модель Ана Чери засветила идеальные формы на новых откровенных видео

Популярная американская модель опубликовала горячие кадры в разделе Сториз своего Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, на первом видео Чери позирует в ярком купальнике-бикини с леопардовым принтом. Дерзкий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки. Волосы Чери решила уложить крупными локонами, добавив своему образу женственности.

Позже модель опубликовала еще одно видео. В нем она сидит у себя в комнате на белом комоде. Модель одета в облегающий топ, кокетливо расстегнутый на верхнюю пуговицу. При этом внизу на ней только белье. На видео Чери поворачивается к зрителям спиной, чтобы продемонстрировать зрителям свои подтянутые ягодицы в откровенных трусиках.

Впрочем, поклонники красотки не смогли прокомментировать ее дерзкие образы, ведь в разделе Сториз нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Чери сверкнула перед поклонниками пышными формами в крохотном наряде.

На новом снимке Чери позировала в крохотном наряде, до неприличия изогнувшись и показав, за что ее любят мужчины. Это спровоцировало настоящий бум со стороны ее поклонников.

«Боже, вот это огромная гордость», «прикрой сейчас же! По утрам такое смотреть – ты что», «Вот после этого – точно утро доброе», «огонь», «бомбезные формы», - пишут они.

Напомним, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Как сообщала Politeka, роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".

Также Politeka писала, что дерзкая модель Ана Чери сразила видом в кружевном белье: "Двойное удовольствие".