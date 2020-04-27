Американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян показала свою подросшую дочь

У знаменитой телезвезды четверо детей, передает Politeka.net. Красотка опубликовала фото с одной из дочек, Норт Уэст. Обе позировали в белых футболках с синими надписями.

Девочка сделала два высоких пучка из волос, она смотрела большими глазами в камеру.

Ким Кардашьян распустила длинные волнистые волосы. Она сделала губы уточкой и также смотрела в камеру из-под пышных ресниц.

"Что тебе больше всего нравится в карантине? Дайте мне знать 👇🏼...", - поинтересовалась модель у подписчиков, добавив, что проводит с детьми 24 часа в неделю.

За семь часов пост собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.

Некоторые пользователи скептически отнеслись к высказыванию Ким. Люди не верили, что она проводит с детьми столько времени, и интересовались, почему она врет.

Другие же просто завалили звезду с дочерью комплиментами, назвав их близняшками.

Напомним, так как в США карантин, Ким и ее семья вынуждены сидеть дома.

Звезда опубликовала селфи из ванной, стоя у зеркала. Поклонники обратили внимание, что красотка идеально выглядит.

За час пост Кардашьян собрал более 600 тысяч лайков. В комментариях все шутили по поводу туалетного селфи. Такое фото есть у каждой девушки.

«Мило», «Не важно, 169 миллионов у тебя подписчиков или 300, у тебя всё равно должно быть хоть одно фото в туалете», - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поделилась снимком, который наглядно продемонстрировал все достоинства ее фигуры.

Стоит отметить, что тело Ким, которого она добилась во многом благодаря пластическим операциям, само по себе успело стать культовым.

Напомним, дерзкая Кардашьян вышла на люди без белья, у мужа сдали нервы.

Как сообщала Politeka, самые горячие двойники Ким Кардашьян, которые переплюнули ее по красоте.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян померилась красотой с мамой и бабушкой: насмотреться невозможно.