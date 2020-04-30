Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи показала розкішне тіло у відвертих вбраннях

Зірка часто демонструє свою фігуру і цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.net. Зірка з'явилася на одному з фото в прозорій сорочці, яка ледь прикривала оголені груди, а також в крихітних плавках.

Ратаковськи розпустила волосся, її губи відкриті. Красуня стиснула в руках краї сорочки, ніби плануючи її розстебнути.

На наступному фото красуня демонструвала принади стоячи в цьому ж купальнику, але тепер замість сорочки на ній були ліфчик і прозорі штани.

Лямки купальника ідеально підкреслили талію зірки.

На іншому знімку зірка з'явилася в яскравому купальнику, завдяки якому можна було розглянути її ідеальні форми - тонку талію, пружний прес і пишні груди.

В пості зірка розповіла про свою спільну з брендом колекцію купальників.

За півгодини пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні масу компліментів, здивувавшись її чудовим формам. Вони відзначали, що вона дуже гаряча, а також гідна тільки любові і ласки. Ну, безсоромниця вміє заводити натовп.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи стояла біля стіни в топі і міні-бікіні. Модель вигнулась на кадрі, щоб додати пікантності, і в неї це вийшло.

Зірка з'явилася в напівпрозорій короткій футболці з принтом і крихітних бікіні. Красуня ніби притулилася до стіни. Вона прочинила губи і подивилася в камеру.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи без макіяжу і з солом'яним капелюшком на голові позувала у літнього будиночка на пляжі. Дівчина продемонструвала фігуру в білизні і коротенькому топі, який зав'язала під грудьми.

Нагадаємо, фігуриста Ратаковськи блиснула солодкими місцями прямо в машині

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