Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала роскошное тело в откровенных нарядах
Звезда часто демонстрирует свою фигуру и этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.net. Звезда предстала на одном из фото в прозрачной рубашке, которая едва прикрывала оголенную грудь, а также в крохотных плавках.
Ратаковски распустила волосы, ее губы приоткрыты. Красотка сжала в руках края рубашки, будто планируя ее расстегнуть.
На следующем фото красотка демонстрировала прелести стоя в этом же купальнике, но теперь вместо рубашки на ней были лифчик и прозрачные брюки.
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Лямки купальника идеально подчеркнули талию звезды.
На другом снимке звезда предстала в ярком купальнике, благодаря которому можно было рассмотреть ее идеальные формы - тонкую талию, упругий пресс и пышные груди.
В посте звезда рассказала о своей совместной с брендом коллекции купальников.
За полчаса пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали красотке массу комплиментов, поразившись ее великолепным формами. Они отмечали, что она очень горяча, а также достойна только любви и ласки. Ну, бесстыдница умеет заводить толпу.
Напомним, Эмили Ратаковски стояла у стены в топе и мини-бикини. Модель выгнулась на кадре, чтобы добавить пикантности, и у нее это получилось.
Звезда предстала в полупрозрачной короткой футболке с принтом и крохотных бикини. Красотка будто прижалась к стене. Она приоткрыла губы и посмотрела в камеру.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски без макияжа и с соломенной шляпкой на голове позировала у летнего домика на пляже. Девушка сверкнула фигурой в белье и коротеньком топе, который завязала под грудью.
Напомним, фигуристая Ратаковски сверкнула сладкими местами прямо в машине
А еще Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски оттопырила пятую точку ради жаркого кадра
Также Politeka сообщала, что влажная Эмили Ратаковски без одежды заставила всех краснеть