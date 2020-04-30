Популярна модель Демі Роуз похвалилася вражаючими формами в крихітному купальнику-бікіні

Зірка Інстаграму, відома в мережі як «британська Кардашьян», не перестає радувати шанувальників новими відвертими кадрами. Модель продовжує влаштовувати фотосесії навіть перебуваючи вдома на самоізоляції. Як повідомляє Politeka.net, Демі поділилася новими кадрами на своїй сторінці.

На знімках і відео Роуз позує в довгій пляжній спідниці з квітковим принтом і високими розрізами, а також ліфі від рожевого купальника-бікіні. При цьому купальник явно не розрахований на вражаючих розмірів грудей моделі, так що тканина ледве закриває пікантні місця. Свій образ красуня вирішила доповнити милою прикрасою у вигляді квітки у волоссі.

У Сторіз Роуз також поділилася відео, на яких вона позує в тому ж вбранні. Модель кокетливо прикрила довгим волоссям ліф купальника, таким чином, створюється відчуття, що вона позує топлес.

У коментарях до знімків шанувальники Роуз висловлювали своє захоплення з приводу її образу.

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На фото Демі позує в рожевому купальнику, який ледве вмістив об'ємні форми моделі. Волосся Роуз вирішила цього разу залишити розпущеним. Зірка сиділа на чомусь і показувала себе спереду, завдяки чому можна оцінити пишні груди дівчини. На тлі можна побачити море і скелі.

"Повернути це назад", - підписала фото Роуз.

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