Популярная модель Деми Роуз похвасталась впечатляющими формами в крохотном купальнике-бикини

Звезда Инстаграма, известная в сети как «британская Кардашьян», не устает радовать поклонников новыми откровенными кадрами. Модель продолжает устраивать фотосессии даже находясь дома на самоизоляции. Как сообщает Politeka.net, Деми поделилась новыми кадрами на своей странице.

На снимках и видео Роуз позирует в длинной пляжной юбке с цветочным принтом и высокими разрезами, а также лифе от розового купальника-бикини. При этом купальник явно не рассчитан на впечатляющих размеров грудь модели, так что ткань еле закрывает пикантные места. Свой образ красотка решила дополнить милым украшением в виде цветка в волосах.

В Сториз Роуз также поделилась видео, на которых она позирует в том же наряде. Модель кокетливо прикрыла длинными волосами лиф купальника, таким образом, создается ощущение, что она позирует топлес.

В комментариях к снимкам поклонники Роуз выражали свои восторги по поводу ее образа.

Ранее мы писали, что Деми показала новый пляжный образ.

На фото Деми позирует в розовом купальнике, который еле вместил объемные формы модели. Волосы Роуз решила в этот раз оставить распущенными. Звезда сидела на чем-то и показывала себя спереди, благодаря чему можно оценить пышную грудь девушки. На фоне можно увидеть море и скалы.

"Верните это обратно", - подписала фото Роуз.

Напомним, соблазнительная Деми Роуз еле вместила "персики" в незаметный купальник.

Как сообщала Politeka, модель Деми Роуз поджарила "булочки" в микро-бикини во время прогулки.

Также Politeka писала, что бесстыжая Деми Роуз пустилась во все тяжкие и показала свои "кексики" без белья.