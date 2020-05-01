Американська фітнес-модель Ніколь Амато виглядає чудово в будь-якому образі
Зірка підкорила не тільки зовнішністю, але і своєю яскравістю, пише Рoliteka.net. Так, на одному з останніх фото знаменита красуня постала майже голою, вона лише прикрила принади хусткою різних кольорів.
Але навіть хустка не змогла приховати ідеальні форми моделі, які випирали з-під неї.
Крім того, хоча Амато і приховала прес рукою, все ж не можна не звернути уваги на досконалий прес.
Ніколь позувала в бежевих трусиках, які натягнула вище стегон. Останні вона витончено представила, виставивши струнку ніжку вперед.
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Образ Ніколь завершили різні прикраси, у тому числі малюнок на руці.
Модель дивилася вдалину, відкривши пишні і пухкі губи.
"Цей карантин ямайський доводить мене до божевілля!!! Куди ви полетите, як тільки цей вірус закінчиться?", - поцікавилася красуня у підписників.
Майже за добу пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі не тільки ділилися мріями про те, куди планують виїхати, але і написали безліч компліментів кумиру, у плані: "Не зупиняйся на досягнутому". Люди називали модель чудовою, а її фігуру бездоганною.
Нагадаємо, Ніколь Амато постала в тісному чорному топі, який підкреслив її принади. Груди у вбранні виглядали досить спокусливо.
Зірка провела камерою поряд з тілом і показала пружні сідниці в чорних трусиках-бікіні.
Волосся при цьому було розпущене, а на губах можна помітити соковитий блиск рожевого відтінку. Красуня прочинила губи і додала образу ще більшої спокуси.
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