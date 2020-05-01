Американская фитнес-модель Николь Амато выглядит великолепно в любом образе

Звезда покорила не только внешностью, но и своей яркостью, пишет Рoliteka.net. Так, на одном из последних фото знаменитая красотка предстала почти обнаженной, она лишь прикрыла прелести платком разных цветов.

Но даже платок не смог скрыть идеальные формы модели, которые выпирали из-под него.

Кроме того, хотя Амато и скрыла пресс рукой, все же нельзя не обратить внимания на совершенный пресс.

Николь позировала в бежевых трусиках, которые натянула выше бедер. Последние она изящно представила, выставив стройную ножку вперед.

Образ Николь завершили разные украшения, в том числе рисунок на руке.

Модель смотрела вдаль, приоткрыв пышные и пухлые губы.

"Этот карантин ямайский доводит меня до безумия!!! Куда вы полетите, как только этот вирус закончится?", - поинтересовалась красотка у подписчиков.

Почти за сутки пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только делились мечтами о том, куда планируют уехать, но и написали множество комплиментов кумиру, в плане: "Не останавливайся на достигнутом". Люди называли модель замечательной, а ее фигуру безупречной.

Напомним, Николь Амато предстала в тесном черном топе, который подчеркнул ее прелести. Грудь в наряде смотрелась довольно соблазнительно.

Звезда провела камерой рядом с телом и показала упругие ягодицы в черных трусиках-бикини.

Волосы при этом были распущены, а на губах можно заметить сочный блеск розового оттенка. Красотка приоткрыла губы и придала образу еще большего соблазна.

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