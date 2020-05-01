Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, похвалилася фігурою в яскравому бікіні

Модель позувала в купальнику, лежачи у сауні, пише Рoliteka.net.

Тіло моделі було вологе від поту. Виглядала вона палко і водночас дуже мило. Верх купальника мав біле кільце в пікантному місці на грудях, а плавки трималися на тоненьких лямках.

Келлі дивилася в камеру, водячи камеру від обличчя по тілу.

Знаменитість лежала на дерев'яній лавці в яскравому бікіні, під тіло вона поклала білий рушник.

Келлі забрала волосся в пучок і прочинила губи.

Вона повела камеру вниз, посвітивши пружним животом і тонкою талією. Відео вийшло дуже спекотним: "Розкішна крихітка"

Оскільки кадри були оприлюднені в сторіз, користувачі мережі не змогли залишити коментарі до посту відкрито. Проте, варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані 1,3 мільйона осіб і її інші пости моментально збирають тисячі лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, Келлі Гейл опублікувала відео, на якому займається спортом разом з тренером.

Модель витягувала ноги вгору, лежачи на підлозі, робила вправи з підгином ніг у колінах, застигала на руках, роблячи планку і інше.

При цьому не можна не помітити, що красуня одягла білий топ з вирізами в районі преса, а також який оголює її тонку талію.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала зі своєю собачкою. Вона сиділа на білосніжному піску і тримає пса. Видно, що знімок зроблений на заході сонця.

Гейл вибрала для прогулянки спокусливий спортивний костюм. Лосини обтягнули її ідеальні стрункі ніжки, а тісний топ утягнув її груди.

Нагадаємо, що Гейл Келлі повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".

Як повідомляла Politeka, Гейл Келлі в білому топіку посвітила вигинами в гарячих позах: "Розбурхала всіх".

Також Politeka писала, що мокра зірка Victoria’s Secret ледь прикрила принади мініатюрним купальником: «Так гаряче».