Відома модель Олена Омович, яку прозвали українською Кардашьян, показала себе в спокусливих образах

Зірка часто без сорому хвалиться апетитними принадами в білизні і цей випадок не став виключенням, пише Politeka.net.

Красуня представила в своєму Instagram відео, яке починається з того, що вона стоїть у футболці і шортиках. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Далі стиль української Кардашьян змінюється. Зірка постає в різних спокусливих комплектах білизни. Ліфчики ледь утримують принади, а маленькі трусики дають можливість розглянути пружні сідниці.

Красуня крутиться перед камерою і виглядає дуже гаряче.

"Дівчата, Ви на карантині більше як на 1 образі? Або як на 2/3/4?😂👋🏻 А ну зізнавайтеся... P. S. Я поправилася на карантині тому дивимося на білизну, а не на мене 😂", - підписала відео модель.

За годину пост зібрав майже 30 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Дуже красиво 😍 як можна не любити дивитися на красиве жіноче тіло 🔥", "Ви мені подобаєтеся більше коли одягнені .У першому найкраще 🙌😄", "Коли посміхається набагато потужніше ніж губи ці пучить", "Як по мені,так перший образ набагато сексуальніше і тобі дуже пасує😍👑", "Ну,не особливо помітно,що погладшала, може тільки трохи у ніжках) красива ж 😍", "😍вау, соковито", "О Боже яка мила в піжамі 😍🙈", "Гарна, гарна! 👏", "Красиво так 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альона Омович присіла навпочіпки в кросівках, прозорих колготах, джинсовій спідниці й білій блузці, яка ледве вмістила соковиті форми моделі.

Модель дивилася в камеру, а образ доповнила чокером і розпущеним волоссям.

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