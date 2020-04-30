Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в цікавому образі у дворі свого будинку

Зірка з'явилася в коротенькому топі, який припав їй по фігурі, пише Politeka.net.

Модель позувала сидячи у себе у дворі на м'якому дивані. Дівчина поставила лікоть під свою голову. Короткий топ обтягнув великі груди зірки, а також дозволив помилуватися її пружним пресом і тонкою талією.

Штани з такої ж тканини, як і топ ідеально виділили красиві стегна.

Кайлі в цьому вбранні схожа на чебурашку, адже тканина, з якої була зроблена ця іграшка нагадувала костюм моделі.

Модель розпустила волосся, її світла зачіска виглядала ідеальною: "Стильна штучка".

Пухкі губи і пишні вії - все це виділялося на обличчі і надавало образу завершеності.

За 11 годин пост зібрав майже шість мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не могли насолодитися красою моделі, вони писали, що вона виглядає просто чудово.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер була одягнена в обтягуючі лосини і масивні черевики, які з неї почала знімати подруга.

Також обидві постали у дзеркала в кольорових красивих нарядах, які підкреслили ідеальні форми.

На інших кадрах обидві красуються в шкіряних плащах, а пізніше - крихітних бікіні.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в мікро-купальнику на диванчику біля басейну.

Зірка тримала в руках спрей з захисним мастилом і спокусливо бризкається його на себе. Модель звивається і крутить головою, що надає відео особливої пікантності.

«Тут стає жарко», - підписала Дженнер відео.

За півдня відео подивилися більше 24 мільйонів разів.