Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в интересном образе во дворе своего дома 

Звезда предстала в коротеньком топе, который пришелся ей по фигуре, пишет Politeka.net

Модель позировала сидя у себя во дворе на мягком диване. Девушка поставила локоть под свою голову. Короткий топ обтянул большую грудь звезды, а также позволил полюбоваться ее упругим прессом и тонкой талией. 

Брюки из такой же ткани, как и топ идеально выделили красивые бедра. 

Кайли в этом наряде походила на чебурашку, ведь ткань, из которой была сделана эта игрушка напоминала костюм модели.

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Модель распустила волосы, ее светлая прическа выглядела идеальной: "Стильная штучка".  

Пухлые губы и пышные ресницы - все это выделялось на лице и придавало образу завершенности. 

За 11 часов пост собрал почти шесть миллионов лайков и много комментариев. 

Пользователи сети не могли насладиться красотой модели, они писали, что она выглядит просто чудесно. 

Напомним, Кайли Дженнер была одета в обтягивающие лосины и массивные ботинки, которые с нее начала снимать подруга.

Также обе предстали у зеркала в цветных облегающих нарядах, которые подчеркнули идеальные формы.

На других кадрах обе красуются в кожаных плащах, а позже -  крохотных бикини.

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this is glendale

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Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в микро-купальнике на диванчике возле бассейна.

Звезда держала в руках спрей с защитным маслом и соблазнительно брызгается его на себя. Модель извивается и крутит головой, что придает видео особой пикантности.

«Здесь становится жарко», - подписала Дженнер видео.

За полдня видео посмотрели более 24 миллионов раз. 

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it’s getting hot out here @kylieskin

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