Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в интересном образе во дворе своего дома
Звезда предстала в коротеньком топе, который пришелся ей по фигуре, пишет Politeka.net.
Модель позировала сидя у себя во дворе на мягком диване. Девушка поставила локоть под свою голову. Короткий топ обтянул большую грудь звезды, а также позволил полюбоваться ее упругим прессом и тонкой талией.
Брюки из такой же ткани, как и топ идеально выделили красивые бедра.
Кайли в этом наряде походила на чебурашку, ведь ткань, из которой была сделана эта игрушка напоминала костюм модели.
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Модель распустила волосы, ее светлая прическа выглядела идеальной: "Стильная штучка".
Пухлые губы и пышные ресницы - все это выделялось на лице и придавало образу завершенности.
За 11 часов пост собрал почти шесть миллионов лайков и много комментариев.
Пользователи сети не могли насладиться красотой модели, они писали, что она выглядит просто чудесно.
Напомним, Кайли Дженнер была одета в обтягивающие лосины и массивные ботинки, которые с нее начала снимать подруга.
Также обе предстали у зеркала в цветных облегающих нарядах, которые подчеркнули идеальные формы.
На других кадрах обе красуются в кожаных плащах, а позже - крохотных бикини.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в микро-купальнике на диванчике возле бассейна.
Звезда держала в руках спрей с защитным маслом и соблазнительно брызгается его на себя. Модель извивается и крутит головой, что придает видео особой пикантности.
«Здесь становится жарко», - подписала Дженнер видео.
За полдня видео посмотрели более 24 миллионов раз.