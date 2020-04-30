Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в интересном образе во дворе своего дома

Звезда предстала в коротеньком топе, который пришелся ей по фигуре, пишет Politeka.net.

Модель позировала сидя у себя во дворе на мягком диване. Девушка поставила локоть под свою голову. Короткий топ обтянул большую грудь звезды, а также позволил полюбоваться ее упругим прессом и тонкой талией.

Брюки из такой же ткани, как и топ идеально выделили красивые бедра.

Кайли в этом наряде походила на чебурашку, ведь ткань, из которой была сделана эта игрушка напоминала костюм модели.

Модель распустила волосы, ее светлая прическа выглядела идеальной: "Стильная штучка".

Пухлые губы и пышные ресницы - все это выделялось на лице и придавало образу завершенности.

За 11 часов пост собрал почти шесть миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети не могли насладиться красотой модели, они писали, что она выглядит просто чудесно.

Напомним, Кайли Дженнер была одета в обтягивающие лосины и массивные ботинки, которые с нее начала снимать подруга.

Также обе предстали у зеркала в цветных облегающих нарядах, которые подчеркнули идеальные формы.

На других кадрах обе красуются в кожаных плащах, а позже - крохотных бикини.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в микро-купальнике на диванчике возле бассейна.

Звезда держала в руках спрей с защитным маслом и соблазнительно брызгается его на себя. Модель извивается и крутит головой, что придает видео особой пикантности.

«Здесь становится жарко», - подписала Дженнер видео.

За полдня видео посмотрели более 24 миллионов раз.