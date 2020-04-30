52-річна американська актриса і фотомодель, зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон розбурхала відвертим фото

Як передає Politeka.net, знаменита блондинка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на пляжі. Памелу сфотографували під час прогулянки по ніжному піску біля кромки океану.

Чорно-біле фото як найкраще передає настрій. А, судячи з усього, воно у Памели в той момент було пустотливе. Зухвала красуня блиснула апетитним бюстом і стрункими ніжками в темному міні-комбінезоні. Від зони декольте неможливо відвести погляд. При цьому Андерсон з легкою посмішкою на обличчі опустила очі вниз і, вочевидь, насолоджувалася цією прекрасною миттю.

"Напишіть свою власну історію кохання ... 🌸", - підписала фото актриса.

За кілька годин пост оцінили понад 9 000 осіб, що залишили безліч захоплених коментарів.

"Моя історія коротка: у 2011 році був дивовижний медовий місяць з дівчиною, схожою на тебе! 😊"

"красива люблю тебе pam 💗"

"найоригінальніша чудова красива жінка у всьому світі 🌹🌹"

"Ідеальне фото 💖"

"Ти венера з моря..."

"Приголомшлива фотографія Пем ... закохуюся знову і знову ... LOL ❤️"

"Вогонь"

"Ви як великий приклад для наслідування - гаряча ідеальна жінка, до якої прагнуть молоді чоловіки. Бути в відносинах з такою красою - це історія кохання мого життя".

Раніше ми повідомляли, роздягнена Памела на фото розбурхала чарівними вигинами, гладкою шкірою і млосним поглядом "кішечки". Нестаріюча красуня позувала лежачи на животі, задерши голову вгору і прикривши найсоковитіші місця руками.

"Сила, слабкість 🌸", - підписала фото Андерсон.

"Чому завжди так красиво"; "Гаряча💥🔥"; "Одна з найрозумніших жінок у світі 👏👏👏❤️"; "Абсолютна сила 😍🔥", - коментували фанати.

Раніше Politeka повідомляла про те, що роздягнена Памела Андерсон стала на місток і показала себе у всій красі

Politeka писала і про те, що Памела Андерсон «труснула старовиною» і засвітила на камеру пишний бюст