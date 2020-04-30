Демі Роуз, Альона Омович і Анастасія Квітко стали відомі у соціальних мережах завдяки ефектній зовнішності, пишним формам і абсолютній відсутності сорому

Рoliteka.net зібрала найпікантніші фото Instagram-моделей в прозорій білизні, яка як ніщо інше підкреслює жіночність і спокусливість.

Всім трьом красуням не дає спокою слава голлівудської діви Кім Кардашьян. Шанувальники навіть дали їм відповідні "клички": Роуз — британська або молода копія Кардашьян, Омович — українська, а Квітко — російська.

Анастасія Квітко зі своїми габаритами вже давно обігнала пишний бюст і знамениту попу Кім Кардашьян, але це анітрохи не бентежить дівчину. Навпаки, вона спецально завжди повертається до камери так, щоб її округлості здавалися ще більшими.

Британка Демі Роуз молодша за суперзірку майже на 15 років, але при цьому її форми нітрохи не поступаються розмірами. Вона регулярно балує шанувальників, позуючи на фото в купальниках, нижній білизні або повністю оголеною.

Альона Омович не приховує, що пишний бюст, круті стегна і випукла п'ята точка – результат пластики, адже спочатку природа нагородила її худобою і вельми скромними формами.

Нагадаємо, невгамовна Альона Омович без сорому розсунула ноги і показала, що у неї під сукнею.

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