Деми Роуз, Алена Омович и Анастасия Квитко стали известны в социальных сетях благодаря эффектной внешности, пышным формам и абсолютному отсутствию стыда

Рoliteka.net собрала самые пикантные фото Instagram-моделей в прозрачном белье, которое как ничто другое подчеркивает женственность и соблазнительность.

Всем троим красоткам не дает покоя слава голливудской дивы Ким Кардашьян. Поклонники даже дали им соответсвующие "клички": Роуз — британская или молодая копия Кардашьян, Омович — украинская, а Квитко — русская.

Анастасия Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Ким Кардашьян, но это ничуть не смущает девушку. Наоборот, она спецально всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались еще больше.

Британка Деми Роуз моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Она регулярно балует поклонников, позируя на фото в купальниках, нижнем белье или полностью обнаженной.

Алена Омович не скрывает, что пышный бюст, крутые бедра и выпуклая пятая точка – результат пластики, ведь изначально природа наградила ее худобой и весьма скромными формами.

Напомним, неугомонная Алена Омович без стыда раздвинула ноги и показала, что у нее под платьем.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в микроскопическом бикини выставила напоказ самые сочные места: "Просто космос".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко похвасталась подругой, от бюста которой бросает в жар: "По швам трещит"