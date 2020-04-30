Деми Роуз, Алена Омович и Анастасия Квитко стали известны в социальных сетях благодаря эффектной внешности, пышным формам и абсолютному отсутствию стыда
Рoliteka.net собрала самые пикантные фото Instagram-моделей в прозрачном белье, которое как ничто другое подчеркивает женственность и соблазнительность.
Всем троим красоткам не дает покоя слава голливудской дивы Ким Кардашьян. Поклонники даже дали им соответсвующие "клички": Роуз — британская или молодая копия Кардашьян, Омович — украинская, а Квитко — русская.
Анастасия Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Ким Кардашьян, но это ничуть не смущает девушку. Наоборот, она спецально всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались еще больше.
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Британка Деми Роуз моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Она регулярно балует поклонников, позируя на фото в купальниках, нижнем белье или полностью обнаженной.
Алена Омович не скрывает, что пышный бюст, крутые бедра и выпуклая пятая точка – результат пластики, ведь изначально природа наградила ее худобой и весьма скромными формами.
Напомним, неугомонная Алена Омович без стыда раздвинула ноги и показала, что у нее под платьем.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз в микроскопическом бикини выставила напоказ самые сочные места: "Просто космос".
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко похвасталась подругой, от бюста которой бросает в жар: "По швам трещит"