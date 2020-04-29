Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішну фігуру в облягаючому одязі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Омович позує у себе на балконі в пікантному топі, який підкреслює її розкішні форми, а також латексних штанях. Доповнював образ зірки гарний макіяж.
Уточнимо, що Омович вирішила позбавити своїх передплатників можливості що-небудь сказати – фотографія була викинута в Stories.
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До цього ми писали, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася тілом в розкішному нижній білизні.
Серію фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Омович позувала в різних комплектах спідньої білизни. Вона підкреслювала свої переваги мереживом і прозорими бюстгальтерами. Підбірка фото вийшла настільки гарячою, що шанувальники зірки не змогли вибрати, який з комплектів краще. Варто відзначити, що на одному з фото прекрасно видно головну гордість моделі.
«Так хлопці, пишемо номер фотки на якій вам більше сподобалося білизна. Тепер я чищу картоплю на карантині і виглядаю сексі», - написала Омович.
Нагадаємо, що Омович відкинула ковдру і показала найсолодші місця: "Вид бомбовий".
Як повідомляла Politeka, Омович задерла ноги в прозорій білизні: "З кожним днем кращим".
Також Politeka писала, що Омович показала значні форми в крихітному білизна: це просто чудо!