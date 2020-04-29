Кім Кардашьян поділилася стильним знімком в білизні, продемонструвавши вражаючу талію
Зірка американських реаліті-шоу навіть на карантині не забуває про свій бізнес і продовжує демонструвати шанувальникам різні екземпляри з власної колекції нижньої білизни. Як повідомляє Politeka.net, Кім опублікувала у своєму Instagram новий знімок, який, за її власними словами, був зроблений ще до карантину.
На фото Кардашьян позує в простому чорному боді з глибоким декольте і високими розрізами внизу. Цей наряд як не можна краще підкреслює фігуру Кім – ідеальний «пісочний годинник» з тонкою талією, пишними стегнами і грудьми. Фото зроблено на простому білому фоні, а сама модель на ньому стоїть рівно і дивиться кудись убік.
Шанувальники тут же закидали Кім лайками і захопленими коментарями, підкреслюючи її красу.
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Раніше ми писали, що Кардашьян показала новий образ. На фото Кім стоїть в білих штанях і сорочці. Останню Кардашьян закрутила і показала свій плоский животик. Волосся у Кардашьян були білого кольору. Можна припустити, що модель перефарбувалася. На тлі можна побачити лавочку і зелень.
Фанати встигли поставити майже мільйон лайків, серед яких була Кайлі Дженнер. Також користувачі написали безліч коментарів, в яких згадували про турків і Туреччини.
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