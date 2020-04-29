Модель показала, за що її вважають найкращою

Володарка найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес показала фанатам розкішне тіло під час гри в теніс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ну що, пограємо?», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортес позує під час гри в теніс, демонструючи пружні форми у відповідному вбранні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це щось нереальне», «ось це гаряче!», «божественний вигляд!», «як прогнулася! Клас», «я зараз теж пограв, якщо б не цей карантин», «ось такі б форми всім – ціни не було б», - пишуть вони.

До цього ми писали, що бразильська модель Сьюзі Кортес, дворазова володарка титулу "Міс Бум-бум", виставила свою гордість в маленьких бікіні.

Зірка опублікувала пост, де знову показала свої сідниці, завдяки яким і отримала популярність.

На знімку модель позувала, сидячи на стільці, випнувши сідниці в крихітних синіх трусиках із золотими ланцюжками.

Довгі волосся ледь не прикривали вражаючі види.

Також на Сьюзі була біла футболка, топ, яка ледь прикривала груди, натянувшись на ній.

Нагадаємо, володарку найкрасивіших сідниць застукали з Мессі: пікантні фото підірвали мережа

Як повідомляла Politeka, володарка найкрасивіших сідниць показала свою гордість в одних мереживах

Також Politeka писала, що дівчина з самими красивими сідницями показала, як вміє робити в ліжку: "Вогняна"