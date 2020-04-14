29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, выставила напоказ свою гордость

Звезда опубликовала новое откровенное фото в своем Инстаграме, передает Politeka.net. На снимке модель предстала в постели в, скажем так, неприличной позе.

Кортес встала на четвереньки, выставив свою главную гордость, за которую получила титул.

На звезде были только меховое боа и трусики-бикини.

Сьюзи позировала на кровати, надев туфли на шпильке. Горячий образ модели завершили аксессуары.

Звезда приоткрыла рот, приложив палец к губам и посмотрела вдаль.

За шесть часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что горячая красотка выглядит аппетитно, а также выражали желания побыть с ней на кровати. Также люди говорили, что Кортес всегда будет в их сердцах, ведь у нее такие красивые формы и она огненная.

Напомним, Сьюзи Кортес вымазала свою упругую пятую точку шоколадом, при едва не завсетив голую грудь.

Звезда прикрыла прелести морковкой. На ней также можно было заметить ушки, больше, как уже понятно, на ней ничего не было.

Модель выгибалась, демонстрируя красивую фигуру. Ее длинные волосы были распущенные.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес потрясла своей гордостью на камеру. На кадрах Кортес предстала в белых мини-шортиках, которые выделили ее аппетитную пятую точку.

Сьюзи наклонилась, выставив ягодицы и стала ими активно двигать.

Можно было заметить поодаль, что у модели распущенные волосы, которые она прихватила заколкой.

"Здравствуйте, мои любимые 🔥🔥🔥", - подписала горячие кадры звезда.

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