Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледь приховала гідність в тонкому мереживі

Молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, проте це не заважає їй і її фанатам ділитися безліччю кадрів, зроблених під час пікантних і весьмах сміливих фотосесій. Цього разу на фан-акаунті зірки з'явилося одне з таких фото, яке чимало розбурхало мережу. Анастасія влаштувала фотосесію в ледь помітному білому мереживі, повідомляє Politeka.

Дівчина постала з блискучим макіяжем на обличчі з акцентом на її засмаглу шкіру. Волосся Насті розпущені, а сама вона позує перед об'єктивом прикривши очі. Свою фігуру Квітко вирішила і зовсім не приховувати - тонке прозоре біле мереживо ледь прикриває гідності зірки. Смужки тканини зображують видимість корсета і нижньої білизни, а сама дівчина без збентеження показу всю себе без фотошопу.

Також дівчина вирішила з'явитися перед шанувальниками з легким макіяжем на обличчі, з рівними розпущеним волоссям і в незвичайному тісному комбінезоні чорного кольору. Скромний, проте вельми вдалий наряд, вигідно підкреслив пишні форми зірки.

Дівчина позувала перед дзеркалом всіляко крутячись і демонструючи достоїнства своєї фігури.

Також на своїй сторінці в соціальній мережі дівчина вирішила опублікувати ролик, на якому постала в досить жаркому вбранні - коротенькій сукні світло-сірого відтінку з великим декольте і сміливим вирізом на грудях.

Анастасія похвалилася розпущеним довгим волоссям на тлі міського пейзажу і виставила свої принади напоказ перед об'єктивом, повернувшись до нього спиною. Таким чином Квітко в черговий раз показала дивовижне поєднання тонкої і широких стегон.

«Хто тут живе?», «Прочитавши підпис, я помітив кави 😂🤣😂😂😂», «Атомна краса ❤️❤️❤️❤️😁 ням ням», «класно», «привіт красуня, це виглядає приголомшливо – ти дуже красива», «Ти подарунок для оточуючих», - написали користувачі мережі.

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