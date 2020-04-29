Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва скрыла достоинство в тонком кружеве

Молодая девушка уже долгое время находится на карантине, однако это не мешает ей и ее фанатам делиться множеством кадров, сделанных во время пикантных и весьмах смелых фотосессий. В этот раз на фан-аккаунте звезды появилось одно из таких фото, которое немало взбудоражило сеть. Анастасия устроила фотосессию в едва заметном белом кружеве, сообщает Politeka.

Девушка предстала с блестящим макияжем на лице с акцентом на ее загорелую кожу. Волосы Насти распущены, а сама она позирует перед объективом прикрыв глаза. Свою фигуру Квитко решила и вовсе не скрывать - тонкое прозрачное белое кружево едва ли прикрывает достоинства звезды. Полоски ткани изображают видимость корсета и нижнего белья, а сама девушка без смущения показа всю себя без фотошопа. Фанаты не сдержали эмоций отметив, что девушка на кухне - это главное блюдо сегодня.

Также девушка решила предстать перед поклонниками с легким макияжем на лице, с ровными распущенными волосами и в необычном тесном комбинезоне черного цвета. Скромный, однако весьма удачный наряд, выгодно подчеркнул пышные формы звезды.

Девушка позировала перед зеркалом всячески крутясь и демонстрируя достоинства своей фигуры.

Также на своей странице в социальной сети девушка решила опубликовать ролик, на котором предстала в довольно жарком наряде - коротеньком платье светло-серого оттенка с внушительным декольте и смелым вырезом на груди.

Анастасия похвасталась распущенными длинными волосами на фоне городского пейзажа и выставила свои прелести напоказ перед объективом, повернувшись к нему спиной. Таким образом Квитко в очередно раз показала удивительное сочетание тонкой и широких бедер.

«Кто здесь живет?», «Прочитав подпись, я заметил кофе 😂🤣😂😂😂», «Атомная красота ❤️❤️❤️❤️😁 ням ням», «классно», «привет красавица, это выглядит потрясающе – ты очень красива», «Ты подарок для окружающих», - написали пользователи сети.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.



