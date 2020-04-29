Модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, похвалилася тілом в розкішній нижній білизні

Серію фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Омович позувала в різних комплектах нижньої білизни. Вона підкреслювала свої переваги мереживом і прозорими бюстгальтерами. Підбірка фото вийшла настільки гарячою, що шанувальники зірки не змогли вибрати, який з комплектів краще. Варто відзначити, що на одному з фото прекрасно видно головну гордість моделі.

«Так друзі, пишемо номер фотки на якій вам більше сподобалася білизна. Тепер я чищу картоплю на карантині і виглядаю сексі», - написала Омович.

За годину пост зібрав майже 8 тисяч лайків. В коментарях голосують за найкращий образ і залишають зірці безліч компліментів.

«Дуже красива», «Всі вогонь», «Всі до безумства красиві», «На сьомий фотці нереальні форми. Так можна і змінити орієнтацію», «Супер», «Ну що за кішечка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович в будь-якому вбранні не може собі відмовити у демонстрації своїх принад. На одному з останніх фото вона сильно розстебнула блискавку в короткій сукні. Зірка стояла, підігнувши одну ніжку і спокусливо дивилася в кадр. Волосся було прибране в пучок.

Нагадаємо, що Омович відкинула ковдру і показала найсолодші місця: "Вид бомбовий".

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