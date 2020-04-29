Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розповіла по чому скучила

Зірка опублікувала гарячий знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото красуня з'явилася в нижній білизні, яка здавалася прозорою, і з гарним фіолетовим мереживом.

На тонкій талії зірки знаходиться пояс для панчіх, а під ним крихітні трусики.

Зверху модель одягла чорний піджак. Образ Омович доповнили красиві і масивні прикраси.

Красуня розпустила волосся і зробила яскравий макіяж з акцентом на пухкі, і ніби оксамитові, губи.

Олена сиділа на підлозі біля дзеркала, злегка стиснувши стрункі ніжки.

В пості модель зізналася, що любить пити каву, проте їй не завжди щастить з її смаком, тому модель вирішила купити кавоварку і самій готувати собі напій.

За 10 хвилин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Альона з кожним днем все краше 😍", "Дуже красива 😍", "Альона,Ви-красуня❣️ А каву з цукром п'єте?)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович з'явилася в короткій сукні на блискавці. Останню зірка розстебнула, щоб продемонструвати красу без білизни.

На шиї блищав ланцюжок з кулоном, що зробило ще більший акцент настільки відвертого вбрання.

Зірка розставляла ноги в міні або вставала підігнувши одну ногу.

Раніше повідомлялося, що Альона Омович позувала біля дорогої машини. Модель була в чорній спідниці, спортивних рукавичках і білому топі.

Зірка спокусливо сперлася на автомобіль і показала справжню пристрасть. На тлі можна побачити корабель, фото, швидше за все, було зроблено в Одесі.

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