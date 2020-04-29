Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розповіла по чому скучила
Зірка опублікувала гарячий знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото красуня з'явилася в нижній білизні, яка здавалася прозорою, і з гарним фіолетовим мереживом.
На тонкій талії зірки знаходиться пояс для панчіх, а під ним крихітні трусики.
Зверху модель одягла чорний піджак. Образ Омович доповнили красиві і масивні прикраси.
Красуня розпустила волосся і зробила яскравий макіяж з акцентом на пухкі, і ніби оксамитові, губи.
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Олена сиділа на підлозі біля дзеркала, злегка стиснувши стрункі ніжки.
В пості модель зізналася, що любить пити каву, проте їй не завжди щастить з її смаком, тому модель вирішила купити кавоварку і самій готувати собі напій.
За 10 хвилин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.
"Альона з кожним днем все краше 😍", "Дуже красива 😍", "Альона,Ви-красуня❣️ А каву з цукром п'єте?)", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович з'явилася в короткій сукні на блискавці. Останню зірка розстебнула, щоб продемонструвати красу без білизни.
На шиї блищав ланцюжок з кулоном, що зробило ще більший акцент настільки відвертого вбрання.
Зірка розставляла ноги в міні або вставала підігнувши одну ногу.
Раніше повідомлялося, що Альона Омович позувала біля дорогої машини. Модель була в чорній спідниці, спортивних рукавичках і білому топі.
Зірка спокусливо сперлася на автомобіль і показала справжню пристрасть. На тлі можна побачити корабель, фото, швидше за все, було зроблено в Одесі.
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