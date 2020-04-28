Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, похвалилася тілом в розпусній сукні

Модель в будь-якому вбранні не може собі відмовити у демонстрації своїх принад, повідомляє Politeka.net. Одні з останніх гарячих знімків Омович опублікувала у своєму Instagram.

На фото модель з'явилася в короткій сукні на блискавці. Останню Олена розстебнула, щоб продемонструвати красу без білизни: "Ось це м'ячики!".

На шиї блищав ланцюжок з кулоном, що зробило ще більший акцент настільки відвертого вбрання.

Зірка розставляла ноги в міні або вставала підігнувши одну ніжку. Волосся було прибране в пучок, спустивши кілька пасом біля обличчя.

Фото вийшли дуже гарячими і отримали масу приємних коментарів, але оскільки вони були оприлюднені в сториз, ніхто, крім автора, посту не знає, про що думають її шанувальники.

Нагадаємо, Олена Омович позувала біля столу в одній білизні, демонструючи на камеру бездоганні форми. Як можна помітити, з-під білизни визирає пірсинг дівчини на інтимному місці.

Саму фотографію Омович вирішила ніяк не коментувати. Більш того, вона позбавила такої можливості своїх підписників, викинувши знімок в Сторіс.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович зважилася на ще один експеримент зі своєю зовнішністю. На цей раз вона змінила зачіску і показала шанувальникам, як виглядає після всіх маніпуляцій.

"Волосся так освіжилося. Кайф", - підписала вона відеоролик.

Альона Омович позувала для відео після походу в ванну, закутавшись в сірий рушник. Модель взяла дуже вдалий ракурс так, щоб виявилася видна вся зона бікіні.

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