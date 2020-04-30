Від їх фото неможливо відірвати очей

Моделі нижньої білизни сьогодні збирають більше підписників, ніж моделі з подіуму. Секрет їх популярності в тому, що вони не соромляться демонструвати свої пишні форми у всій красі

Politeka.net згадувала найбільш безсоромних моделей мережі Instagram, які щодня діляться з шанувальниками відвертими знімками.

Українська Кардашьян Альона Омович відома своїми гарячими фотографіями. Дівчина вдається до послуг пластичних хірургів, в результаті чого її зовнішність стала ляльковою.

Британська модель Демі Роуз завоювала любов публіки завдяки своїм пишним формам, яких вона ні краплі не соромиться. Навпаки, зробила їх своєю фішкою.

Одна з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни Ебі Ретчфорд – дівчина з фантазією. Її образи не тільки спокусливі, але й дуже різноманітні.

Останнім часом в мережі набирає популярність модель "Playboy" Кассандра Сьєнега. Дівчина неймовірно приваблива, тому від її фотографій буквально неможливо відірвати очей.

Ще одна безсоромна красуня, яка підкорила Instagram, це бразильська модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою титулу "Міс Бум-бум". Дівчину називають власницею найкрасивіших сідниць, а вона і рада старатися.

Нагадаємо, що розпусна Ебі Ретчфорд в мереживах виставила напоказ свої пружності: «Великі булочки!».

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз пустилася у всі тяжкі і показала свої "кексики" без білизни: "Самий сік!".

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