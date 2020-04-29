Модель Демі Роуз продемонструвала новий спокусливий образ, ледве прикрившись чорною тканиною

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, вирішила поділитися стильним кадром в сміливому образі без білизни під час вуличної фотосесії. Як відомо, молода знаменитість любить ділитися зі своїми шанувальниками досить зухвалими кадрами зі зйомок. Дівчина знає, як вигідно підкреслити свої форми, щоб привернути до себе увагу фоловерів, повідомляє Politeka.net.

Дівчина вже давно є популярною Instagram-моделлю нижньої білизни і купальників. Під час карантину зірка, схоже, не думає зупиняти зйомки, тому періодично радує фоловерів яскравими образами після фотосесій.

Досить пишні форми Демі Роуз в цей раз показала без білизни – дівчина прикрилася незвичайним підлозі-халатиком, що складається з клаптиків тканини, ледь прикривають груди і нижню частину тіла знаменитості. Нове фото підкорило шанувальників, які взялися відразу ж масово коментувати новий пост.

«Де б я хотів бути», «Нічого собі, звичайно, немає слова, яке могло б описати так багато краси і досконалості», «Чудова Демі 😍😍❤️», «😍😍😍 милашка», «Я чекаю тебе ...», «Оливковий сік», «Я люблю твій вид👙💋😉💋👙», «Ух ти, вона така гарна, як я хочу!».

До цього зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вирішила показати свої досить пишні форми в золотому бікіні, ледь прикривав її інтимні частини тіла. При цьому дівчина позувала з легким макіяжем на обличчі іс розпущеним волоссям.

Тонка мереживна тканина чимало заінтригувала прихильників зірки, яка, до речі, знає, як привертати увагу фанатів навіть під час карантину. Багато фанатів, як і зазвичай, написали, що дівчина - як чортицю, завжди залучає їх сміливими фото.

Як повідомлялося раніше, модель опублікувала в розділі Сториз кілька своїх улюблених фотографій. На кожній з них вона позує у відвертих образах.

Так, на одній з фотографій Демі плаває топлес в одному з водоймищ Мексики. На знімку модель підпливла до борту і сперлася на нього своєю об'ємною грудьми.

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