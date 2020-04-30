Модели нижнего белья сегодня собирают больше подписчиков, чем модели с подиума. Секрет их популярности в том, что они не стесняются демонстрировать свои пышные формы во всей красе

Politeka.net вспоминала самых бесстыжих моделей сети Инстаграм, которые ежедневно делятся с поклонниками откровенными снимками.

Украинская Кардашьян Алена Омович известна своими жаркими фотографиями. Девушка прибегает к услугам пластических хирургов, в результате чего ее внешность стала кукольной.

Британская модель Деми Роуз завоевала любовь публики благодаря своим пышным формам, которых она ни капли не стыдится. Наоборот, сделала их своей фишкой.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья Эби Рэтчфорд – девушка с фантазией. Ее образы не только соблазнительные, но и очень разнообразные.

В последнее время в сети набирает популярность модель "Playboy" Кассандра Сьенега. Девушка невероятно притягательная, поэтому от ее фотографий буквально невозможно оторвать глаз.

Еще одна бесстыжая красотка, которая покорила Инстаграм, это бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей титула "Мисс Бум-бум". Девушку называют владелицей самых красивых ягодиц, а она и рада стараться.

Напомним, что распутная Эби Рэтчфорд в кружевах выставила напоказ свои упругости: «Большие булочки!».

Как сообщала Politeka, Деми Роуз пустилась во все тяжкие и показала свои "кексики" без белья: "Самый сок!".

Также Politeka писала, что бесстыжая украинская Кардашьян задрала ноги в прозрачном белье: "С каждым днем краше".