Відома модель Анастасія Квітко, отримала звання російська Кардаш'ян, показала пишні сідниці прямо на вулиці

На фото Анастасія позує в сірому платті, яке відмінно підкреслює форми дівчини. Більше нічого на дівчині не було, образ Квітко доповнила розпущеним волоссям і рожевою сумочкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати захопилися формами дівчата і засипали Анастасію питаннями, як можна досягти таких ідеальних розмірів.

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала розкішне тіло під час відпочинку на пляжі.

«Моя прекрасна Анастасія Квітко», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Квітко позує в крихітному купальнику, демонструючи всім розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це бомба!», «оце так!», «вогонь баба!», «розкішне тіло!», - пишуть вони.

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала розкішне тіло на відпочинку.

Так, дівчина позує в пікантному вбранні, демонструючи пружні форми в мініатюрному білизна. На одному з знімком Квітко позує з руками, які закинула за голову.

Уточнимо, що фотографії ніяк не були підписані, хоча фанати зірки активно лайкали знімки. При цьому вони не зважилися їх коментувати.

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