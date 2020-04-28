Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла скрыть собственные формы в платье

Молодая девушка уже долгое время является популярной Инстаграм-моделью. Благодаря своей необычной фигуре с пышными формами модель стала знаменита, привлекая массовое внимание к себе. Каждый день знаменитость публикует в социальных сетя все более провокационные кадры и этот раз не стал исключением. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На своей странице в социальной сети девушка решила опубликовать ролик, на котором предстала в довольно жарком наряде - коротеньком платье светло-серого оттенка с внушительным декольте и смелым вырезом на груди.

Анастасия похвасталась распущенными длинными волосами на фоне городского пейзажа и выставила свои прелести напоказ перед объективом, повернувшись к нему спиной. Таким образом Квитко в очередно раз показала удивительное сочетание тонкой и широких бедер.

«Кто здесь живет?», «Прочитав подпись, я заметил кофе 😂🤣😂😂😂», «Атомная красота ❤️❤️❤️❤️😁 ням ням», «классно», «привет красавица, это выглядит потрясающе – ты очень красива», «Ты подарок для окружающих», - написали пользователи сети.

До этого девушка решила предстать перед поклонниками с легким макияжем на лице, с ровными распущенными волосами и в необычном тесном комбинезоне черного цвета. Скромный, однако весьма удачный наряд, выгодно подчеркнул пышные формы звезды.

Девушка позировала перед зеркалом всячески крутясь и демонстрируя достоинства своей фигуры.

Также модель предстала в оригинальном ярком купальнике необычного покроя, который показывает самые сокровенные места модели.

Такой наряд Квитко сложно назвать купальником, так как маленькие кусочки ткани и ниточки, с которых он состоял, едва не продемонстрировал даже ее непристойные места, поклонники отметили, что девушка выглядит, "как сладость".

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.