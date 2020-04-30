Известная модель Анастасия Квитко, получившая звание русская Кардашьян, показала пышные ягодицы прямо на улице

На фото Анастасия позирует в сером платье, которое отлично подчеркивает формы девушки. Больше ничего на девушке не было, образ Квитко дополнила распущенными волосами и розовой сумочкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты восхитились формами девушки и засыпали Анастасию вопросами, как можно достичь таких идеальных размеров.

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело во время отдыха на пляже.

«Моя прекрасная Анастасия Квитко», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Квитко позирует в крохотном купальнике, демонстрируя всем роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это бомба!», «вот это да!», «огонь баба!», «роскошное тело!», - пишут они.

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело на отдыхе.

Так, девушка позирует в пикантном наряде, демонстрируя упругие формы в миниатюрном белье. На одном из снимком Квитко позирует с руками, которые закинула за голову.

Уточним, что фотографии никак не были подписаны, хотя фанаты звезды активно лайкали снимки. При этом они не решились их комментировать.

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