Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала свої принади в незвичайному ракурсі

На фото Олена присіла навпочіпки в кросівках, прозорих колготах, джинсовій спідниці й білій блузці, яка ледве вмістила соковиті форми момдели. Омович дивилася в камеру, а образ доповнила чокером і розпущеним волоссям. Фото вийшло спокусливим і навіть зухвалим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все із-за того, що Омович опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

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На фото красуня з'явилася в нижній білизні, яке здавалося прозорим, і з гарним рожевим мереживом.

На тонкій талії зірки знаходиться пояс для панчіх, а під ним крихітні трусики.

Зверху модель одягла чорний піджак. Образ Омович доповнили красиві і масивні прикраси.

Красуня розпустила волосся і зробила яскравий макіяж з акцентом на пухкі, і ніби оксамитові, губи.

Повідомлялося, що українська модель Олена Омович похвалилася незвичайними розвагами зі своїм коханим.

цього разу скандальна знаменитість вирішила порадувати аудиторію двома незвичайними роликами, на яких показала всю себе перед своїм коханим в одному мереживній білизні. Причому не обійшлося без курйозних моментів.

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