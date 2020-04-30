Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардаш'ян, показала новий спокусливий образ
На фото дівчина сидить у чорному пеньюарі, який був прозорим. Гюль закрила очі від задоволення і знімала на телефон. Красуня сиділа у великому ліжку в цей раз. На фото можна легко оцінити форми дівчата, які ледве вмістилися в тканину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото модель вже стоїть в червоному топі, який трохи-чи не тріщить від грудей, а також великий червоній спідниці. Волосся у дівчини були в цей раз розпущеним. На тлі можна побачити галявину і дерево. Красуня поставила і геометку, що вона проживає в штаті Пенсільванія, США.
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На ще одному фото Гуль сиділа в чорному костюмі з великим декольте, яке нічого не приховав. Дівчина присіла навпочіпки і вигнула спину, показавши свої пишні груди. Волосся у Бахарі були розпущені, а руки модель сховала за ними.
Повідомлялося, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розповіла з чого скучила.
На фото красуня з'явилася в нижній білизні, яке здавалося прозорим, і з гарним рожевим мереживом.
На тонкій талії зірки знаходиться пояс для панчіх, а під ним крихітні трусики.
Зверху модель одягла чорний піджак. Образ Омович доповнили красиві і масивні прикраси.
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