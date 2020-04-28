Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер вирішила записати з подругою гумористичне відео

На кадрах красуня зі своєю приятелькою постають у різних вбраннях і розігрують сценки, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зокрема, Кайлі була одягнена в обтягуючі лосини і масивні черевики, які з неї почала знімати подруга. Також обидві постали у дзеркала в кольорових красивих нарядах, які підкреслили ідеальні форми.

На інших кадрах обидві красуються в шкіряних плащах, а пізніше - крихітних бікіні.

Відео вийшло досить живе та динамічне: "Можна обпектися".

за годину кадри зібрали більше восьми мільйонів переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що задоволені роботою Кайлі і давно чекали від неї такого відео. Також люди не втомлювалися робити компліменти зовнішності зірки і її подруги і освідчувалися в коханні.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер з'явилася в світлому одязі, який виділив її груди.

Модель демонструвала не стільки принади, як своє обличчя, роблячи селфі.

Помітно, що Кайлі знову змінила колір волосся, можливо, вона одягла перуку, колекцією яких хвалиться.

На обличчі зірки - темні брови, її пухкі губи підкреслені рожевим.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала, стоячи прямо біля дзеркала, в ефектному облягаючому одязі, який складається з коротенького топіка і штанів з високою талією, що вигідно підкреслюють її пишні стегна. Доповнили образ знаменитої красуні яскравий макіяж.

Волосся Кайлі розпустила по плечах, і зробила макіяж в яскравих відтінках.