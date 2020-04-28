Модель Демі Роуз покрасувалася на камеру в червоній білизні з глибоким декольте

Популярна інста-діва, яка прославилася як «британська Кардашьян», регулярно публікує в соцмережах нові спокусливі кадри в нижній білизні і купальниках. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз красуня поділилася новим відео в розділі Сторіз.

На кадрах Роуз позує у відвертому яскраво-червоному боді. Особливої родзинки спокусливому одягу додає глибоке декольте, яке наочно демонструє головну гордість Демі – її пишні груди.

Модель кокетливо крутиться перед камерою і поправляє волосся, намагаючись продемонструвати свою шикарну фігуру з різних ракурсів.

Раніше ми писали про те, що Демі поділилася знімком у відвертій чорній сукні. Модель встала до фотографа впівоберта.

Спину обтянуло кілька чорних лямок. Сукні підкреслило пишну п'яту точку, завдяки якій Демі прославилася.

Також можна було помітити велику груди, скуту облягаючим нарядом.

Роуз дивилася вбік, відкривши губи. Довге волосся красуні були заколоті з боків, тому можна було побачити маленьку блискучу сережку у вусі.

"Що б ви не робили, робіть це з любов'ю", - підписала фото знаменитість.

За 11 годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, зазначивши, що це сукня їй дуже йде, адже тіло те, що треба.

Нагадаємо, неперевершена Демі Роуз захопила неосяжними видами ззаду.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз звела з розуму видами в червоних ботфортах і мереживній білизні.

Також Politeka писала, що Демі Роуз в мікроскопічному бікіні виставила напоказ найсоковитіші місця.