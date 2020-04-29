Бразильська модель Сьюзі Кортес, дворазова володарка титулу "Міс Бум-бум", виставила свою гордість в маленьких бікіні

Зірка опублікувала пост, де знову показала свої сідниці, завдяки яким і отримала популярність, передає Politeka.net.

На знімку модель позувала, сидячи на стільці, випнувши сідниці в крихітних синіх трусиках із золотими ланцюжками.

Довге волосся ледь не прикривало вражаючі види.

Також на Сьюзі була біла футболка-топ, що ледве прикривала груди, натягнувшись на ній.

Сьюзі трохи повернула голову і посміхнулася. З макіяжу на ній трохи помітний рожевий блиск.

За вісім годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що модель виглядає просто чудово і попросили її активніше викладати подібні фото.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес блищала в ліфчику тілесного кольору з червоним мереживом. Також на моделі можна було помітити крихітні трусики.

Кортес взула босоніжки золотого кольору на високій платформі і довгих шпильках.

Завершували образ Кортес масивні прикраси.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес в гонитві за пікантним кадром, зважилася на незвичний знімок.

Кортес розташувалася на кріслі зайнявши незвичайну позу - вона буквально сповзала з нього на м'який килим.

Одягнувши спокусливу чорну білизну, вона черговий раз продемонструвала те, за що її так обожнюють шанувальники.

Нагадаємо також, що Сьюзи Кортес позувала на пляжі в дуже відвертому купальнику. Частково він був розв'язаний і аж очі розбігаються, куди дивитися. П'ята точка була повністю оголена.

Модель в цей раз була з розпущеним волоссям. На розмитому фоні можна побачити пісок та дерева.

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