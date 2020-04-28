Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, не змогла приховати власні форми в сукні

Молода дівчина вже довгий час є популярною Instagram-моделлю. Завдяки своїй незвичайній фігурі з пишними формами модель стала знайома, привертаючи масову увагу до себе. Кожен день знаменитість публікує в соціальних сетя все більш провокаційні кадри і цей раз не став винятком. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На своїй сторінці в соціальній мережі дівчина вирішила опублікувати ролик, на якому постала в досить жаркому вбранні - коротенькій сукні світло-сірого відтінку з великим декольте і сміливим вирізом на грудях.

Анастасія похвалилася розпущеним довгим волоссям на тлі міського пейзажу і виставила свої принади напоказ перед об'єктивом, повернувшись до нього спиною. Таким чином Квітко в черговий раз показала дивовижне поєднання тонкої і широких стегон.

«Хто тут живе?», «Прочитавши підпис, я помітив кави 😂🤣😂😂😂», «Атомна краса ❤️❤️❤️❤️😁 ням ням», «класно», «привіт красуня, це виглядає приголомшливо – ти дуже красива», «Ти подарунок для оточуючих», - написали користувачі мережі.

До цього дівчина вирішила з'явитися перед шанувальниками з легким макіяжем на обличчі, з рівними розпущеним волоссям і в незвичайному тісному комбінезоні чорного кольору. Скромний, проте вельми вдалий наряд, вигідно підкреслив пишні форми зірки.

Дівчина позувала перед дзеркалом всіляко крутячись і демонструючи достоїнства своєї фігури.

Також модель з'явилася в оригінальному яскравому купальнику незвичайного крою, який показує найпотаємніші місця моделі.

Такий наряд Квітко складно назвати купальником, так як маленькі шматочки тканини і ниточки, з яких він складався, ледь не продемонстрував навіть її непристойні місця, шанувальники відзначили, що дівчина виглядає, "як солодкість".

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