Як їй це вдається?

52-річна американська актриса і фотомодель, зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон довела, що є ще порох у порохівницях

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала абсолютно без одягу. Так, смілива Памела розбурхала чарівними вигинами, гладкою шкірою і млосним поглядом "кішечки" на чорно-білому знімку.

Нестаріюча красуня позувала лежачи на животі, задерши голову вгору і прикривши найсоковтіші місця руками. Андерсон прочинила рот, кілька локонів впали її на обличчя: від такого видовища можна втратити дар мови.

"Сила, слабкість 🌸", - підписала фото актриса.

За лічені години шанувальники встигли понад 6000 разів по достоїнству оцінити старання Памели, щедро нагородивши її щирими компліментами.

"Чому завжди так красиво"

"Гаряча💥🔥"

"Одна з найрозумніших жінок у світі 👏👏👏❤️"

"Абсолютна сила 😍🔥🔥🔥🔥"

"Все ще моя улюблена богиня😍"

"+ Інтелект і краса. ❤️"

"Прямо в яблучко"

Раніше ми повідомляли, Андерсон схвилювала фото біля басейну. Актриса у вечірній сукні занурила ноги в воду, намочивши наряд, а також опустила голову, сховавши обличчя за довгим волоссям. У той же час пікантна деталь привернула увагу шанувальників: з плеча впала бретелька й відкрила погляду пружні принади, які все ще хвилюють мільйони.

"Справа не в тому, щоб бути щасливою або задоволеною, а в тому, щоб відчути вогонь всередині. Анаіс Нін", - підписала фото Андерсон.

"Це те, що мені завжди подобалося... Я бачу безмежну красу навіть без обличчя. 🖤"; "Я люблю це фото ❤️"; "Моя мрія"; "Ти така гарна, всередині і зовні ❤️", - коментували її фанати.

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