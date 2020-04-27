Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вразила мережу новим образом у чорному костюмі

Дівчина, як відомо, є популярною Instagram-моделлю з значними формами. Саме завдяки їм вона привернула массову увагу до себе. Щоб підігрівати інтерес до своєї персони, зірка намагається оновлювати профілі в соціальних мережах кожен день, публікувати превью-кадри з фотосесій, а також любить хвалитися новими образами на відео. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

В цей раз дівчина вирішила з'явитися перед шанувальниками з легким макіяжем на обличчі, з рівними розпущеним волоссям і в незвичайному тісному комбінезоні чорного кольору. Скромний, проте вельми вдалий наряд, вигідно підкреслив пишні форми зірки.

Дівчина позувала перед дзеркалом всіляко крутячись і демонструючи достоїнства своєї фігури.

Також модель з'явилася в оригінальному яскравому купальнику незвичайного крою, який показує найпотаємніші місця моделі.

Такий наряд Квітко складно назвати купальником, так як маленькі шматочки тканини і ниточки, з яких він складався, ледь не продемонстрував навіть її непристойні місця.

Раніше повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, порадувала пікантним знімком з відпочинку.

Популярність Квітко отримала завдяки шанувальникам в соціальній мережі Instagram – кількість фоловерів зірки досягло більше десятка мільйонів. Причому славиться модель рекламою білизни, одягу, харчування для спортсменів. Також регулярно радує шанувальників знімками вельми відвертого характеру. І цей раз не став винятком.

Так, модель позує без білизни, прикриваючи розкішні форми руками. Як можна помітити, дівчина позує на тлі моря, елегантно заграючи на камеру. Знімок вона ніяк не підписала, хоча її прихильники були в захваті від тіла кумира.

Нагадаємо, російська Кардашьян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

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