Зірка, як завжди, підірвала мережу

Бразильська модель Сьюзі Кортес, дворазова володарка титулу "Міс Бум-бум", представила спокусливі кадри

Зірка опублікувала в своїх сториз кілька кадрів в білизні, передає Politeka.net.

На знімках знаменитість блищала в ліфчику тілесного кольору з червоним мереживом. Також на моделі можна було помітити крихітні трусики.

Кортес взула босоніжки золотого кольору на високій платформі і довгих шпильках.

Завершували образ Кортес масивні прикраси.

На одному фото модель сіла навпочіпки, розставивши ноги. Вона закинула волосся набік і подивилася в камеру з-під пишних вій.

На іншому фото зірка стояла, розсунувши накачані ноги, шкіра яких була як шовкова. На моделі був ліфчик, але не було видно, чи є трусики, адже Сьюзі прикрила інтимне місце сердечком.

При цьому зірка дивилася вбік, все також закинувши волосся на одну сторону.

Користувачі мережі не змогли відкрито прокоментувати настільки відверті кадри, проте з попередніх постів слідує, що Кортес за нетривалий час набирає тисячі лайків.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес вирішила здивувати і показати зовсім інше, не менш привабливе фото.

На новому знімку знаменитість позувала крупним планом, зробивши акцент на очі і пухкі губи. При цьому дівчина була одягнена в синій купальник.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес встала біля дзеркала, натягуючи трусики вище стегон. Волосся модель зібрала в неакуратний пучок, залишивши частину розпущеною.

Модель позувала впівоберта, милуючись собою. Пружні сідниці, тонка талія, накачані руки і ноги - в цьому тілі все ідеально.

На пальцях помітний світлий манікюр. А макіяж зірки - пишні вії й рожеві від блиску губи.

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