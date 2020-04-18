Модель и инстадива Алена Омович, которую окрестили украинской Кардашьян, недавно изменила прическу, а сегодня удивила пользователей сети вопросом, касающемся ее внешности

Украинская знаменитость часто публикует провокационные фото в белье и этот раз не стал исключением, передает Politeka.net. На снимке Алена позировала в кружевном лифчике. Она сдавила груди по бокам, чтобы они выглядели больше и сочнее.

Омович уложила между грудьми духи в виде туфельки. Образ красотки завершили большие сережки-кольца в ушах и тонкая цепочка с кулоном.

Алена немного открыла пухлые губы и посмотрела в кадр. При этом на лице у нее не только длинные черные стрелки, но и фильтр в виде татуировки.

"ТАТУ НА ЛИЦЕ?😛ДА/НЕТ?👇🏻 ", - поинтересовалась украинская знаменитость.

За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Не,на лице лучше не надо,украшай тело,твоё лицо и без тату симпатичное))", "Красиво,но лучше не надо", "Шикарная грудь 👍 Тату на лице лучше не делать", "Единственный ее смысл - это замазывать тоналкой", "Да! Это невероятно круто и сексуально", "Настоящую слабо?", Если маленькое то да))))", "Нет! Зачем красоту забивать👸)", "Да, нормасик, над бровями зашпиль", "Нет нет нет @alena_omovych ни в коем случае 🖐🖐🖐😱😱 не порть своё лицо", "ты очень красивая😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омомвич опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в откровенном образе.

Горячая брюнетка примерила роскошное кружевное белье, в котором покрутилась во всех ракурсах.

На других кадрах красотка предстала спереди: Алена изящно изгибалась, расставляя ноги и играя руками.

Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.

Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Омович показала, как выглядела до пластики, без груди и губ: «горячая школьница».