Знаменита фітнес-модель Ана Чері у будь-якому одязі виглядає дуже спокусливо, і не раз доводила це

Так, модель на одних з недавніх фото, розміщених в Instagram, постала у, здавалося б, звичайному одязі, але мала вигляд королеви, повідомляє Politeka.net.

На одному з фото красуня з'явилася в білій маєчці-топі, під якою не було нижньої білизни, що помітно по виразним ознаками.

Також на Чері були блакитні джинси з дірками.

Пишні груди і стегна, тонка талія і сталевий прес - красуні дуже пасує такий наряд.

Зірка завершила образ чорним бантиком на голові. Дівчина закрила очі, посміхнулася і виставила середній палець: "Грайлива кішка".

В пості зірка розповіла, що пофарбувала стіни в чорний колір.

За 15 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

На іншому знімку зірка позувала в спортивному топі і легінсах, які прийшлися по її фігурі. Дівчина мило посміхалася, злегка відсунувши стегно.

Кілька хвилястих локонів прикрили обличчя, що надавало образу якоїсь ніжності.

Нагадаємо, Ана Чері позувала у фіолетових спортивних лосинах з високою талією і вузькому короткому топіку. Волосся дівчини покладені в "пляжні" вільні хвилі. Макіяж з переважанням нюдових відтінків.

Шанувальники моделі поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото. Багато хто запитував, де купити такі ж лосини.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері засмагала на сонці, розтягнувшись на підстилці. При цьому з одягу на ній тільки кепка і сонцезахисні окуляри.

Модель кокетливо позує на камеру в сториз, а потім переводить увагу на миску з перекусом, яка розташувалася тут же на підстилці у неї між ніг.

Нагадаємо, фігуриста Ана Чері натягнула тісні лосини і оттопырила свої "булочки": фото змушує червоніти.

Як повідомляла Politeka, безсовісна Ана Чері блиснула упругостями без ліфчика: ще трохи-і вивалятися.

Також Politeka писала, що соковита Ана Чері без ліфчика вивалила напоказ своїх "близнюків".