Знаменитая фитнес-модель Ана Чери в любой одежде выглядит очень соблазнительно, и ни раз доказывала это

Так, модель на одних из недавних фото, размещенных в Инстаграм, предстала в, казалось бы, обычной одежде, но имела вид королевы, сообщает Politeka.net.

На одном из фото красотка предстала в белой маечке-топе, под которой не было нижнего белья, что заметно по отчетливым признакам.

Также на Чери были голубые джинсы с дырками.

Пышные груди и бедра, тонкая талия и стальной пресс - красотке очень идет такой наряд.

Звезда завершила образ черным бантиком на голове. Девушка закрыла глаза, улыбнулась и выставила средний палец: "Игривая кошка".

В посте звезда рассказала, что покрасила стены в черный цвет.

За 15 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

На другом снимке звезда позировала в спортивном топе и леггинсах, которые пришлись по ее фигуре. Девушка мило улыбалась, слегка отставив бедро.

Несколько волнистых локонов прикрыли лицо, что придавало образу некой нежности.

Напомним, Ана Чери позировала в фиолетовых спортивных лосинах с высокой талией и узком коротком топике. Волосы девушки уложены в "пляжные" свободные волны. Макияж с преобладанием нюдовых оттенков.

Поклонники модели поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото. Многие спрашивали, где купить такие же лосины.

Ранее сообщалось, что Ана Чери загорала на солнце, растянувшись на подстилке. При этом из одежды на ней только кепка и солнцезащитные очки.

Модель кокетливо позирует на камеру в сториз, а затем переводит внимание на миску с перекусом, которая расположилась тут же на подстилке у нее между ног.

Напомним, фигуристая Ана Чери натянула тесные лосины и оттопырила свои "булочки": фото заставляет краснеть.

Как сообщала Politeka, бессовестная Ана Чери сверкнула упругостями без лифчика: еще чуть-чуть и вывалятся.

Также Politeka писала, что сочная Ана Чери без лифчика вывалила напоказ своих "близняшек".