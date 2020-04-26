Супермодель Белла Хадід порадувала фанатів новими пікантними знімками без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

Так, на першому знімку Хадід позує прозорому боді, демонструючи розкішне тіло. А на іншому знімку модель позує без білизни, демонстративно задерши руки.

«Божественна», «красуня», «неймовірна», «ти робиш мене щасливішим», «люблю, коли ти так фотографуєшся», - пишуть її шанувальники.

Популярні новини зараз

Масовий бунт охопив ще одну область, українці пішли на крайні заходи, траса перекрита: кадри

Тіну Кароль і Дана Балана спіймали на гарячому, парочка влаштувалася на підлозі: «Мілашки»

Пенсії в Україні знову перерахують, у Кабміні зробили заяву: кому чекати підвищення

Наташа Корольова заспівала українською і довела росіян до істерики новим відео: «Їдь назад»
Показати ще

До цього ми писали, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, порадувала шанувальників спокусливими фото.

Зірка поставала не тільки в міні-бікіні, але і абсолютно голою.

Так, на одному зі знімків Белла постала з вологим волоссям. Знаменитість була повністю оголена, але завдяки прийнятій нею позі, не можна було помітити нічого зайвого. 

Можна було тільки насолодитися видами на струнке тіло, а також принадами, які з одного боку Белла не змогла повністю заховати. 

На моделі були лише босоніжки на товстій підошві. Також поруч стояла сумочка коричневого відтінку. 

Remote file

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.