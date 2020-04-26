Зірка перевершила сама себе

Супермодель Белла Хадід порадувала фанатів новими пікантними знімками без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

Так, на першому знімку Хадід позує прозорому боді, демонструючи розкішне тіло. А на іншому знімку модель позує без білизни, демонстративно задерши руки.

«Божественна», «красуня», «неймовірна», «ти робиш мене щасливішим», «люблю, коли ти так фотографуєшся», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, порадувала шанувальників спокусливими фото.

Зірка поставала не тільки в міні-бікіні, але і абсолютно голою.

Так, на одному зі знімків Белла постала з вологим волоссям. Знаменитість була повністю оголена, але завдяки прийнятій нею позі, не можна було помітити нічого зайвого.

Можна було тільки насолодитися видами на струнке тіло, а також принадами, які з одного боку Белла не змогла повністю заховати.

На моделі були лише босоніжки на товстій підошві. Також поруч стояла сумочка коричневого відтінку.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.