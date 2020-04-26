Фітнес модель Ана Чері поніжилася на сонці без одягу
Популярна модель показала, як розслабляється під час самоізоляції. Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео з'явилося на її сторінці в Instagram.
На кадрах Чері засмагає на сонці, розтягнувшись на підстилці. При цьому з одягу на ній тільки кепка і сонцезахисні окуляри. Модель кокетливо позує на камеру, а потім переводить увагу на миску з перекусом, яка розташувалася тут же на підстилці у неї між ніг.
При цьому в кадрі можна помітити підлогу та меблі, тому не виключено, що модель відпочиває у себе на балконі. Судячи з блаженного виразу обличчя, Чері такий відпочинок дуже по душі.
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Раніше ми писали, що Ана Чері постала в спортивному і, одночасно, гарячому образі.
Знаменитість часто показує в Instagram, як тренується в спортивних костюмах. Цього разу зірка вирішила просто продемонструвати костюм на собі.
Модель одягла світлий, облягаючий топ, а також облягаючі штани і кросівки.
Красуня позувала в півоберта до фотографа, посвітивши ідеальної п'ятою точкою, і при цьому пишними грудьми. Волосся Чері - хвилясті, сама вона виглядає свіжо. Здається, що на красуні майже немає макіяжу, лише блиск прикрашає губи.
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