Фитнес модель Ана Чери понежилась на солнце без одежды

Популярная модель показала, как расслабляется во время самоизоляции. Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео появилось на ее странице в Инстаграм.

На кадрах Чери загорает на солнце, растянувшись на подстилке. При этом из одежды на ней только кепка и солнцезащитные очки. Модель кокетливо позирует на камеру, а затем переводит внимание на миску с перекусом, которая расположилась тут же на подстилке у нее между ног.

При этом в кадре также можно заметить пол и мебель, поэтому не исключено, что модель отдыхает у себя же на балконе. Судя по блаженному выражению лица, Чери такой отдых весьма по душе.

Ранее мы писали, что Ана Чери предстала в спортивном и, одновременно, горячем образе.

Знаменитость часто показывает в Инстаграм, как тренируется в спортивных костюмах. В этот раз звезда решила просто продемонстрировать костюм на себе.

Модель надела светлый, обтягивающий топ, а также облегающие штаны и кроссовки.

Красотка позировала в пол-оборота к фотографу, посветив идеальной пятой точкой, и при этом пышной грудью. Волосы Чери - волнистые, сама она выглядит свежо. Кажется, что на красотке почти нет макияжа, лишь блеск украшает губы.

Напомним, фигуристая Ана Чери натянула тесные лосины и оттопырила свои "булочки": фото заставляет краснеть.

Как сообщала Politeka, бессовестная Ана Чери сверкнула упругостями без лифчика: еще чуть-чуть и вывалятся.

Также Politeka писала, что сочная Ана Чери без лифчика вывалила напоказ своих "близняшек".