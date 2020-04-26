Скандальна українська модель Олена Омович поділилася відвертим знімком, зробленим до пластики грудей

Популярна інста-діва, відома в мережі як «українська Кардашьян», постійно публікує у своєму Instagram кадри з відвертих фотосесій, на яких вона не соромиться демонструвати своє тіло. При цьому модель не приховує, що зробила чимало пластичних операцій, в тому числі і на грудях. Як повідомляє Politeka.net, в розділі Сторіз Омович вирішила похвалитися своїм «природним багатством».

Так, дівчина опублікувала архівний знімок, зроблений ще до збільшення грудей. На ньому вона позує в тонкому топі, під який вона не стала одягати ліфчик. При цьому внизу на моделі одні труси. По цій фотографії можна зрозуміти, як виглядали груди моделі до хірургічних маніпуляцій.

«Скільки фотці років. Свої груди тут», - підписала знімок Омович.

Раніше ми писали про те, що модель показала розкішні форми в наряді без білизни.

Так, на першому знімку Омович позує в крихітному вбранні, яке мінімально прикриває її розкішні форми. При цьому сама модель позує з білим волоссям.

А на іншому знімку Омович вже брюнетка, і позує в облягаючому одязі без білизни, демонструючи пірсинг на інтимному місці. При цьому в руках модель тримає квітку. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадри модель викинула в Сторіс.

Нагадаємо, українська Кардашьян у відвертій білизні засвітила зайве.

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