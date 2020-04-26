Бразильська модель Сьюзі Кортес, дворазова володарка титулу за найкрасивіші сідниці в світі, вразила новим фото

Як відомо, модель не страждає від нестачі уваги навіть на карантині.

На своїй сторінці в Instagram, за якою спостерігають більше двох мільйонів чоловік, Сьюзі регулярно викладає жаркі знімки, на яких демонструє саму видатну частину свого спортивного тіла – сідниці. Адже саме її «п'ята точка» в 2019 році була визнана однією з кращих, передає Politeka.net

Але цього разу вона вирішила здивувати і показати зовсім інше, не менш привабливе фото. На новому знімку знаменитість попозувала крупним планом, зробивши акцент на очі і пухкі губи.

При цьому дівчина була одягнена в синій купальник.

До цього Сьюзі Кортес показала гарячий образ на ліжку.

На фото Сьюзі присіла і розсунула ноги. На ній було крихітне білизна, яке Кортес прямо на фото почала розв'язувати, так і хочеться сказати зірці, щоб не зупинялася. В трусиках і бюстгальтері були засунуті стодоларові купюри.

Також повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес порадувала гарячим знімком.

Кортес вразила красою в срібному бікіні. Груди ледь трималися в крихітному ліфчику. Зверху зірка накинула щось схоже на болеро.

Модель присіла, розставивши ноги. Її пружний прес напружився і здалися кубики. Труси були на високій посадці і ледь не прикривали пупок.

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