Бразильська модель Сьюзі Кортес, дворазова володарка титулу за найкрасивіші сідниці в світі, вразила новим фото
Як відомо, модель не страждає від нестачі уваги навіть на карантині.
На своїй сторінці в Instagram, за якою спостерігають більше двох мільйонів чоловік, Сьюзі регулярно викладає жаркі знімки, на яких демонструє саму видатну частину свого спортивного тіла – сідниці. Адже саме її «п'ята точка» в 2019 році була визнана однією з кращих, передає Politeka.net
Але цього разу вона вирішила здивувати і показати зовсім інше, не менш привабливе фото. На новому знімку знаменитість попозувала крупним планом, зробивши акцент на очі і пухкі губи.
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При цьому дівчина була одягнена в синій купальник.
До цього Сьюзі Кортес показала гарячий образ на ліжку.
На фото Сьюзі присіла і розсунула ноги. На ній було крихітне білизна, яке Кортес прямо на фото почала розв'язувати, так і хочеться сказати зірці, щоб не зупинялася. В трусиках і бюстгальтері були засунуті стодоларові купюри.
Також повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес порадувала гарячим знімком.
Кортес вразила красою в срібному бікіні. Груди ледь трималися в крихітному ліфчику. Зверху зірка накинула щось схоже на болеро.
Модель присіла, розставивши ноги. Її пружний прес напружився і здалися кубики. Труси були на високій посадці і ледь не прикривали пупок.
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