Популярна модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, підкорила формами у білизні

Зірка з'явилася в чорній мереживній білизні, яка виглядала на ній ідеально, повідомляє Politeka.net. Ліфчик обтягнув соковиті форми грудей, які ледь трималися в тісному мереживі. Трусики зірка натягнула вище стегон, завдяки чому вони здавалися досконалими.

Зірка одягла червоний плащ, який відкрила для демонстрації тіла. Також на моделі були червоні ботфорти. Окуляри такого ж кольору доповнили образ.

Демі розпустила хвилясте волосся, закинула їх набік. Дівчина підняла підборіддя і прочинила губи, зробивши образ більш зухвалим.

"Ангел у плоті", - підписала фото Роуз.

За дев'ять годин пост зібрав близько 300 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Демі класна і розпусниця, її форми гідні оплесків і взагалі вона шалено фотогенічна.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в крихітній білизні, демонструючи розкішні форми. Інтимні місця зірка вирішила прикрити рукою, хоча її прихильники все одно були в захваті від знімків.

«Чудова дівчина», «Вау, яка солоденька», «обалденна», «розкішне тіло», «ось це прекрасні форми», «диво», «красуня», - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала у відвертому купальнику, демонструючи всім розкішні форми. Струнку талію підкреслили ланцюжки на ній.

«Як на рахунок цього? Вогонь», - коротко говориться в повідомленні.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Я більше не можу на це дивитися! Божественно!», «вау, гарна кішечка. Неймовірно гаряче», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, розкішна Демі Роуз блиснула красою в прозорій сукні: «Вау, яка штучка».

Як повідомляла Politeka, безсовісна Демі Роуз зняла одяг і засвітила ласе місце.

Також Politeka писала, що спекотна Демі Роуз зняла з себе все і звела з розуму соковитими формами: кращі ракурси.