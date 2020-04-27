Популярна модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, підкорила формами у білизні
Зірка з'явилася в чорній мереживній білизні, яка виглядала на ній ідеально, повідомляє Politeka.net. Ліфчик обтягнув соковиті форми грудей, які ледь трималися в тісному мереживі. Трусики зірка натягнула вище стегон, завдяки чому вони здавалися досконалими.
Зірка одягла червоний плащ, який відкрила для демонстрації тіла. Також на моделі були червоні ботфорти. Окуляри такого ж кольору доповнили образ.
Демі розпустила хвилясте волосся, закинула їх набік. Дівчина підняла підборіддя і прочинила губи, зробивши образ більш зухвалим.
"Ангел у плоті", - підписала фото Роуз.
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За дев'ять годин пост зібрав близько 300 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що Демі класна і розпусниця, її форми гідні оплесків і взагалі вона шалено фотогенічна.
Нагадаємо, Демі Роуз позувала в крихітній білизні, демонструючи розкішні форми. Інтимні місця зірка вирішила прикрити рукою, хоча її прихильники все одно були в захваті від знімків.
«Чудова дівчина», «Вау, яка солоденька», «обалденна», «розкішне тіло», «ось це прекрасні форми», «диво», «красуня», - написали користувачі мережі.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала у відвертому купальнику, демонструючи всім розкішні форми. Струнку талію підкреслили ланцюжки на ній.
«Як на рахунок цього? Вогонь», - коротко говориться в повідомленні.
Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Я більше не можу на це дивитися! Божественно!», «вау, гарна кішечка. Неймовірно гаряче», - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, розкішна Демі Роуз блиснула красою в прозорій сукні: «Вау, яка штучка».
Як повідомляла Politeka, безсовісна Демі Роуз зняла одяг і засвітила ласе місце.
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