Британская модель Деми Роуз показала себя топлес на отдыхе

Популярная красотка, которую еще называют «британской Кардашьян», решила поделится своими архивными фотографиями с отдыха и не только. Судя по всему, Роуз заскучала на карантине и решила напомнить поклонникам о своих горячих фотосессиях.

Как сообщает Politeka.net, модель опубликовала в разделе Сториз несколько своих любимых фотографий. На каждой из них она позирует в откровенных образах.

Так, на одной из фотографий Деми плавает топлес в одном из водоемов Мексики. На снимке модель подплыла к бортику и облокотилась на него своей объемной грудью.

Еще на одном фото Роуз сидит полностью обнаженной с бокалом коктейля в руке. Девушка явно только что искупалась и поэтому завязала волосы полотенцем. Деми сидит к камере спиной, однако для снимка повернулась в пол-оборота.

Третий снимок Роуз был сделан на популярном американском фестивале Burning man, посетители которого намеренно наряжаются в оригинальные и порой совсем дикие костюмы. Так, Роуз позирует в откровенном «золотом» наряде с восточными мотивами, который прикрывает только самые интимные части ее тела.

До этого мы писали о том, что Роуз предстала в леопардовом бикини, которое едва прикрывало сочные места.

Деми позировала на сетке посреди зеленых деревьев, она подогнула ножки под себя. Красотка скинула с себя белую рубашку и слегка нагнулась, выпятив свои ягодицы.

Напомним, шикарная Деми Роуз выгнулась и показала упругие формы в леопардовом бикини.

Как сообщала Politeka, фантастическая Деми Роуз еле впихнула внушительные формы в платье.

Также Politeka писала, что сочная Деми Роуз полностью разделась и застыла в соблазнительной позе.